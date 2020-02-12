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Депутат «Слуги народа» рассказал о хронической усталости Зеленского

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19:26   12 Февраля 2020
Весь мир

Депутат «Слуги народа» рассказал о хронической усталости Зеленского

Депутат «Слуги народа» рассказал о хронической усталости Зеленского

Украинский лидер Владимир Зеленский стал жестче за время президентства и обзавелся хронической усталостью. Об этом заявил глава партии «Слуга народа» в парламенте Украины Давид Арахмия в среду, 12 февраля. 

«Он [Зеленский — ред.] становится жестче. У него хроническая усталость», — заявил он в интервью «Страна.ua».

Депутат также выразил надежду, что украинский лидер не разочаруется в своей команде. 

Арахмия отметил, что видится с Зеленским три-четыре раза в неделю, если президент в Киеве. И два раза — если он в разъездах.

Это не первое заявление о самочувствии украинского лидера. В октябре 2019 года в офисе Зеленского сообщили, что президент устал от негатива со стороны СМИ, загруженного графика и слишком высокого темпа работы.

Ранее Зеленский рассказал, чем ему нравится должность главы государства. Он также заявил, что планирует вернуть украинцев из Польши повышением средней зарплаты. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#украина #политика #общество #весь мир #зеленский

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