Депутат «Слуги народа» рассказал о хронической усталости Зеленского

Украинский лидер Владимир Зеленский стал жестче за время президентства и обзавелся хронической усталостью. Об этом заявил глава партии «Слуга народа» в парламенте Украины Давид Арахмия в среду, 12 февраля.

«Он [Зеленский — ред.] становится жестче. У него хроническая усталость», — заявил он в интервью «Страна.ua».

Депутат также выразил надежду, что украинский лидер не разочаруется в своей команде.

Арахмия отметил, что видится с Зеленским три-четыре раза в неделю, если президент в Киеве. И два раза — если он в разъездах.

Это не первое заявление о самочувствии украинского лидера. В октябре 2019 года в офисе Зеленского сообщили, что президент устал от негатива со стороны СМИ, загруженного графика и слишком высокого темпа работы.

Ранее Зеленский рассказал, чем ему нравится должность главы государства. Он также заявил, что планирует вернуть украинцев из Польши повышением средней зарплаты.