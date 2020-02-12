Жуков и Мисик превращаются в символы либеральной оппозиции через оправдание терроризма

Либеральные псевдооппозиционеры продолжают привлекать внимание общественности к своим молодым сторонникам, пытаясь превратить их в «мучеников» политической системы и борцов с «режимом». Наиболее яркими из них стали студент ВШЭ Егор Жуков и юная активистка Ольга Мисик.

Получивший осенью прошлого года условный срок за экстремизм Егор Жуков не оставляет активную пропагандистскую и антигосударственную деятельность, заручившись поддержкой влиятельных людей из либеральных кругов. Одним из них стал главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, который любезно предоставил новой «иконе» российской оппозиции время в эфире и даже «свел» его с беглым олигархом Михаилом Ходорковским. Бизнесмен, как известно, не жалеет средств и сил на попытки раскачать ситуацию в России, спонсируя протестные акции и деятельность так называемых «борцов за свободу».

Из экстремистов в террористы

Интересно, что Жуков вдруг стал известной личностью в медийном пространстве после суда над фигурантами «московского дела». Либеральные СМИ, такие как «Эхо Москвы», МБХ Медиа, «Дождь» незамедлительно принялись лепить из осужденного студента, пропагандирующего либертарианские взгляды, нового «оппозиционного героя». В частности, в одном из первых интервью после оглашения приговора Жуков громко заявил о желании стать «последним президентом» России.

Далее новоиспеченный оппозиционер начал стремительно набирать обороты, устроив подобие митинга в стенах ВШЭ, призывая студентов выступить «против цензуры», которую им якобы навязывает руководство учебного заведения путем внесения изменений в правила внутреннего распорядка вуза. При этом Жуков намеренно пытался придать ситуации политический окрас.

Засветился либертарианец и в истории с запрещенной в России террористической группировки «Сети». По его словам, он намерен добиваться освобождения ее членов, хотя сам пока не знает, как отличить «своих» радикалов от «чужих». По всей видимости, в силу своей молодости и отсутствия опыта Егор Жуков не в полной мере понимает, чем могут обернуться для него и его дальнейшей либеральной карьеры подобного рода заявления. Дело в том, что попытки встать на защиту членов «Сети» могут быть отнесены к оправданию терроризма, и в таком случае отделаться условным сроком Жукову уже не получится.

Молодо-зелено

В поддержку «Сети» также активно выступает и другая молодая активистка Ольга Мисик, которую либеральные СМИ тоже пытаются «раскрутить», создавая образ якобы значимой фигуры в оппозиционных кругах. Девушка прославилась своей выходкой во время летних беспорядков в Москве, когда зачитывала сотрудникам правоохранительных органов выдержки из Конституции. На Мисик сразу же обратило внимание признанное иностранным агентом «Радио Свобода», которое даже не поленилось снять про юную оппозиционерку документальный фильм.

Примечательно, что Ольгу Мисик либеральные СМИ решили преподнести общественности как наивную, страдающую от проблем с заиканием молодую девушку, отчаянно противостоящую «президентской диктатуре», за что ее якобы преследуют власти страны. Она открыто выступает против поправок в Конституцию России, очевидно не понимая сути предлагаемых изменений в основополагающий закон, ведь ее интерпретации, согласно которым поправки якобы «повышают президентские полномочия, уменьшая полномочия прочих органов власти», весьма далеки от истины. К слову, мать девушки довольно спокойно относится к такому увлечению дочери, чего нельзя сказать об отце, который, по словам самой Ольги Мисик, президента любит больше, чем ее.

Стоит обратить внимание и на тот факт, что юная активистка, как и Егор Жуков, не скрывает своего лояльного отношения к членам террористической группировки «Сети». Как ранее сообщило МБХ Медиа, активистка была задержана на железнодорожном вокзале в Пензе вместе с другими сторонниками так называемой оппозиции, прибывшими в город для поддержки фигурантов этого громкого дела. При этом либеральные СМИ продолжают выставлять Жукова и Мисик «мучениками» режима, борющимися с «тоталитарным произволом» властей. Однако таким образом подобные издания открыто поддерживают людей, занимающихся сомнительной деятельностью, которая может подпасть под статью об оправдании терроризма.

Огласите весь список, пожалуйста

Но либеральные СМИ не ограничиваются лишь Егором Жуковым и Ольгой Мисик, ведь для создания в общественном сознании иллюзии разгула произвола властей необходимо больше личностей, которых якобы преследуют, притесняют и запугивают за их мнимую оппозиционную активность. Все то же «Радио Свобода» 8 февраля рассказало увлекательную историю волонтерки саратовского штаба Алексея Навального, студентки Ольги Кузнецовой.

Как утверждают корреспонденты этого СМИ, девушку вызвали на «опрос» в связи с ее участием в круглом столе организации Михаила Ходорковского «Открытая Россия», признанной нежелательной на территории РФ. В попытках создать очередной искусственно раздутый образ жертвы режима «Радио Свобода» опубликовало интервью с Кузнецовой, которая рассказала, как сотрудники ФСБ якобы пытались завербовать ее, угрожая реальным уголовным преследованием. По всей видимости, либеральные СМИ пытаются убедить своих читателей и подписчиков в том, что деятельность простого волонтера и сторонника Навального в Саратове может иметь настолько серьезные последствия, что девушкой заинтересовались даже представители спецслужб.

Еще одной персоной, достойной упоминания при рассмотрении списка молодых и чрезмерно активных псевдооппозиционеров, можно назвать муниципального депутата Басманного района города Москвы Люсю Штейн. Правда, она пока не успела отличиться чем-то громким, как Егор Жуков или Ольга Мисик, однако не исключено, что у девушки еще все впереди. На сегодняшний день Штейн старается продвигать идею сбора средств для поддержки военной операции украинских военных в Донбассе и, по сути, уничтожения людей, не желающих оставаться частью националистического государства. При этом московский депутат сразу же нашла поддержку со стороны «украинских друзей».

Возможно, что либеральные псевдооппозиционеры попробуют использовать и это направление в своих попытках раскачать ситуацию в России. В конце концов, для них хороши любые средства, если с их помощью так или иначе можно в очередной раз заявить о вымышленной политической несправедливости и мнимой борьбе против «системы».