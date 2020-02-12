Либеральные СМИ нагнетают ситуацию с коронавирусом в погоне за рейтингами

Случаи заболевания коронавирусом в РФ зарегистрировали в Тюменской области и Забайкалье. В среду, 12 февраля, сообщили, что госпитализированные в РФ китайцы выздоровели.

Медики забайкальской краевой инфекционной больницы выписали гражданина Китая Ван Юньбиня, передает РИА Новости. Во вторник, 11 февраля, выписали китайскую студентку, у которой ранее обнаружили коронавирус. Таким образом, официально в РФ не осталось ни одного человека, который заразился новым вирусом, стремительно распространившемся по всему миру.

Однако либеральные СМИ не обращают внимания на это, а наоборот, нагнетают ситуацию в погоне за рейтингами. Об этом говорится в материале Федерального агентства новостей.

По информации ФАН, петербургское издание «Фонтанка» публикует статьи с драматичными заголовками. Хотя в Петербурге не зафиксировали ни одного случая инфицирования коронавирусом.

Подобная паника в СМИ провоцирует россиян на необдуманные действия — беспорядочную закупку ненужных лекарств и масок, что в результате создает дефицит медикаментов. Однако либеральной прессе выгодно такое положение дел, потому что можно раскрутить тему с протестами в регионах.

Издание «Медуза» информирует о «стихийном митинге» в Челябинске из-за карантинного центра для прибывающих китайцев. Жители поселка Рощино перекрыли дорогу к санаторию и не пропустили машину не пропустили машину скорой с двумя гражданами КНР, которые, в связи с новыми правилами, подлежат наблюдению в карантине.

Пытаясь убедить общественность в том, что власти якобы не справляются с паникой из-за коронавируса, либеральная пресса использовала инфоповод с медосмотром в Кремле, выдав проверку за поиск вируса у всех, кто общается с президентом РФ.

Однако информацию опровергла вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова, которая возглавляет оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. По ее словам, причина медосмотра в Кремле — сезонный грипп.