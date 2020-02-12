Либералам напомнили, что в США с участниками дела «Сети» обошлись бы намного хуже

Либеральные СМИ раскритиковали приговор по делу «Сети», который был озвучен в Приволжском суде. При этом они заявляют, что ориентируются на демократические ценности США и западных стран. Так ли это, разбиралось интернет-издание Nation News в среду, 12 февраля.

Либеральная общественность, собираясь у зданий судов, а также скандируя лозунги с требованием освободить террористов, приводят в пример американские ценности. Главный аргумент их заключается в том, что от действий молодых людей никто не пострадал, поэтому считать их преступниками несправедливо. Однако международный опыт, на который они ссылаются, показывает другую картину.

Так, во многих Штатах США американцы могут свободно владеть оружием, что облегчает создание различных группировок. Как сообщает ФБР, на территории Америки вооруженные организации насчитываются десятками. При этом по законам США граждане, которых уличили в терроризме, подготовке или даже имитации теракта, в большинстве случаем надолго садятся в тюрьму. Что касается объединений, к которым принадлежали преступники, они попадают под запрет.

Так, два года назад республиканец-фанатик Сезар Альтери Сайок-младший отправит по почте 13 писем, в которых были спрятаны самодельные взрвпакеты. В письме он критиковал действующего президента Дональда Трампа. Письма-взрвчатки должны были получить Барак и Мишель Обама, Джорджс Сорос, актер Роберт де Ниро и Хилари Клинтон. Ни одно послание не взорвалось, но в стране началась паника.

Чуть позже полиция задержала 57-летнего злоумышленника. Через два года после расследования по делу о внутреннем терроризме он получил 20 лет тюрьмы.

Люди, критикующие власть в России, часто приводят в пример международное право. Они рады назвать любое дело против экстремистов «политическим», если речь идет о тех, кто противодействует власти. Однако они забывают, что любое государство защищает себя и своих граждан от потенциальной опасности.

Ранее Приволжский окружной военный суд на заседании в Пензе осудил семерых фигурантов организации «Сеть»*, признанной террористической и запрещенной в России, на сроки от 6 до 18 лет лишения свободы.

«Сеть»* — организация, признанная террористической и запрещенной в России.