Премьеры Финляндии и Латвии обсудили долгосрочный бюджет ЕС

Финансовые рамки нового бюджета Евросоюза, климат и экономика стали ключевыми темами во время встречи финского премьер-министра Санны Марин с латвийским коллегой Кришьянисом Кариньшем в Хельсинки. Об этом сообщил представитель правительства Финляндии.

По словам Марин, регион Балтийского моря важен для Финляндии с точки зрения внешней политики, безопасности, защиты окружающей среды. Страны Северной Европы и Балтии — ближайшие соседи и ключевые партнеры Финляндии.

Премьер-министры также обсудили долгосрочный бюджет ЕС на 2021–2027 годы, Brexit, Европейскую программу экологического развития и климатическую политику.

PM @MarinSanna and Latvian PM @krisjaniskarins discussed cooperation between Finland and the Baltic countries. ???????? & ???????? already have close cooperation in questions relating to the economy, stability and security of the Baltic Sea region. Press release: https://t.co/o8yt33OG35 pic.twitter.com/vHIFvFoadb