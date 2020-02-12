Лавров встретится с коллегами из ФРГ, КНР и Японии на Мюнхенской конференции

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на полях Мюнхенской конференции встретится с немецким, китайским и японским коллегами. Об этом в среду, 12 февраля, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По ее словам, запланировали несколько двусторонних встреч Сергея Лаврова с зарубежными коллегами, среди которых глава МИД ФРГ Хайко Маас, министр иностранных дел Китая Ван И. Также Сергей Лавров встретится с высоким представителем Европейского союза по иностранным делам Жозепом Боррелем.

График неформальных контактов министра выстраивается, продолжила Захарова. Мюнхенская конференция по безопасности пройдет в баварской столице 14–16 февраля.