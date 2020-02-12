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16:43   12 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Белоруссия отказалась любой ценой наращивать золотовалютные резервы

Белоруссия отказалась любой ценой наращивать золотовалютные резервы

Вероятно снижение текущего уровня к концу 2020 года. Об этом сообщил глава Нацбанка Белоруссии Павел Каллаур. По его словам, республика оказалась любой ценой наращивать золотовалютные резервы.

За 2019 год белорусские золотовалютные резервы выросли на 31,2 процента — до рекордных для республики 9,39 миллиарда долларов​​​. Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год, объем международных резервных активов республики на 1 января 2021 года составит не менее 7,3 миллиарда долларов.

«Мы не хотим вместе с правительством наращивать внешние долги», — сказал Павел Каллаур.

Нацбанк Белоруссии и кабмин договорились придерживаться оптимальных объемов золотовалютных резервов, а не пытаться любой ценой довести уровень до трехмесячного объема импорта, резюмировал Каллаур.

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Автор: Анатолий Кубарев
#экономика #белоруссия #нацбанк #золотовалютные резервы

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