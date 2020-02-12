Депутат от КПРФ Николай Коломойцев внес в Государственную думу законопроект, согласно которому трудоспособные граждане, ухаживающие за родителями-инвалидами I группы более восьми лет, могут рассчитывать на досрочную пенсию. Об этом этом стало известно в среду, 12 февраля.

Речь идет о дополнении в федеральный закон «О страховых пенсиях». Так, если один из трудоспособных детей, в том числе падчерица или пасынок, более восьми лет ухаживают за родителями, признанными инвалидами I группы, они получают право на досрочную пенсию. Мужчины — с 55 лет, а женщины — с 50 лет.

По мнению автора проекта, с помощью закона государство сможет морально и материально поддержать бедные семьи, в которых дети ухаживают за родителями-инвалидами.

Коломойцев также считает, за счет поправки сократится число безработных граждан, вырастет качество жизни инвалидов I группы, а также снизится нагрузка на стационарные интернаты для инвалидов и престарелых.

Члены правительства инициативу не поддержали. Кабмин указывает, что если закон будет принят, то список лиц, имеющих право на досрочный выход на пенсию, расширится. Это, по мнению правительства, не соответствует концепции федерального закона «О страховых пенсиях».