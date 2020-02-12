Превышение уровня радиации в Москве не зафиксировано, об этом сообщает столичный главк МВД, специальная передвижная лаборатория которого провела мониторинг.

Ряд СМИ сообщил о якобы случившемся резком скачке радиации в российской столице в минувшие выходные. По данным журналистов, на юге Москвы норма была превышена в 60 раз. В МЧС данные об этом опровергли и заявили, что слухи об избыточном радиационном фоне не подтвердились.

«Передвижная лаборатория ФГУП "Радон" продолжает мониторинг уровня радиации. Превышений уровня естественного фона не зафиксировано», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

Сообщается, что радиометрические исследования проводятся дважды в день, а оборудование способно проводить высокоточный мониторинг.