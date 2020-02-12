Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Лавров встретится с коллегами из ФРГ, КНР и Японии на Мюнхенской конференции

Лавров встретится с коллегами из ФРГ, КНР и Японии на Мюнхенской конференции

 Превышение уровня радиации в Москве не зафиксировано

Превышение уровня радиации в Москве не зафиксировано
Белоруссия отказалась любой ценой наращивать золотовалютные резервы

Белоруссия отказалась любой ценой наращивать золотовалютные резервы

 Власти Косово не пытаются вступить в Интерпол

Власти Косово не пытаются вступить в Интерпол
Врачи в КНР вылечили младенца от коронавируса

Врачи в КНР вылечили младенца от коронавируса

Большинство в ПАСЕ понимает бессмысленность изоляции России

Большинство в ПАСЕ понимает бессмысленность изоляции России
Лавров встретится с коллегами из ФРГ, КНР и Японии на Мюнхенской конференции

Лавров встретится с коллегами из ФРГ, КНР и Японии на Мюнхенской конференции

 Превышение уровня радиации в Москве не зафиксировано

Превышение уровня радиации в Москве не зафиксировано
Белоруссия отказалась любой ценой наращивать золотовалютные резервы

Белоруссия отказалась любой ценой наращивать золотовалютные резервы

 Власти Косово не пытаются вступить в Интерпол

Власти Косово не пытаются вступить в Интерпол
Врачи в КНР вылечили младенца от коронавируса

Врачи в КНР вылечили младенца от коронавируса

Большинство в ПАСЕ понимает бессмысленность изоляции России

Большинство в ПАСЕ понимает бессмысленность изоляции России
16:23   12 Февраля 2020
Россия

Превышение уровня радиации в Москве не зафиксировано

Превышение уровня радиации в Москве не зафиксировано

Превышение уровня радиации в Москве не зафиксировано, об этом сообщает столичный главк МВД, специальная передвижная лаборатория которого провела мониторинг. 

Ряд СМИ сообщил о якобы случившемся резком скачке радиации в российской столице в минувшие выходные. По данным журналистов, на юге Москвы норма была превышена в 60 раз. В МЧС данные об этом опровергли и заявили, что слухи об избыточном радиационном фоне не подтвердились. 

«Передвижная лаборатория ФГУП "Радон" продолжает мониторинг уровня радиации. Превышений уровня естественного фона не зафиксировано», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

Сообщается, что радиометрические исследования проводятся дважды в день, а оборудование способно проводить высокоточный мониторинг. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #общество #мчс рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...