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16:20   12 Февраля 2020
Россия

Сенаторы 14 февраля обсудят поправки в Конституцию

Сенаторы 14 февраля обсудят поправки в Конституцию

Совет Федерации обсудит в пятницу, 14 февраля, поправки в Конституцию, которые касаются изменений полномочий верхней палаты. Об этом сообщила спикер СФ Валентина Матвиенко. По ее словам, такое решение приняли в среду, 12 февраля, на заседании верхней палаты.

«Соберем круглый стол, посидим, обсудим все вопросы», — добавила Матвиенко.

У сенаторов сохраняется недопонимание в вопросах, касающихся компетенции Совета Федерации, поэтому необходимо провести такое обсуждение, объяснила Матвиенко.

Одна из поправок к Конституции подразумевает, что генерального прокурора России, заместителей и прокуроров назначат на должность после консультаций с СФ РФ и освободят по указу президента. Сейчас Конституция предусматривает, что генпрокурора назначает Совет Федерации.

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Автор: Анатолий Кубарев
#поправки #общество #конституция #совет федерации

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