Экс-замгубернатора Псковской области осужден на пять лет за взятку

Экс-замгубернатора по вопросам ЖКХ Псковской области Александр Кузнецов осужден на пять лет за взятку в виде скидки на дом в размере 1,35 миллиона рублей. Об этом сообщает региональный СК РФ.

Используя свое служебное положение, Кузнецов в 2018 году получил взятку от исполнительного директора ООО «ВестСтрой» Евгения Очнева на купленный его женой дом в Пскове. В ответ Кузнецов помог Очневу выиграть аукцион на заключение государственного контракта в размере более 40 миллионов рублей. Во время следствия СК наложил на имущество Кузнецова арест на сумму более семи миллионов рублей.

Как пояснили в суде, Кузнецову назначили более мягкое наказание, так как с его места работы получены положительные характеристики, а также он правопослушно себя вел в ходе следствия.