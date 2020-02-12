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15:58   12 Февраля 2020
Россия

Экс-замгубернатора Псковской области осужден на пять лет за взятку

Экс-замгубернатора Псковской области осужден на пять лет за взятку

Экс-замгубернатора по вопросам ЖКХ Псковской области Александр Кузнецов осужден на пять лет за взятку в виде скидки на дом в размере 1,35 миллиона рублей. Об этом сообщает региональный СК РФ. 

Используя свое служебное положение, Кузнецов в 2018 году получил взятку от исполнительного директора ООО «ВестСтрой» Евгения Очнева на купленный его женой дом в Пскове. В ответ Кузнецов помог Очневу выиграть аукцион на заключение государственного контракта в размере более 40 миллионов рублей. Во время следствия СК наложил на имущество Кузнецова арест на сумму более семи миллионов рублей. 

Как пояснили в суде, Кузнецову назначили более мягкое наказание, так как с его места работы получены положительные характеристики, а также он правопослушно себя вел в ходе следствия. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #взятка #общество #псковская область

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