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16:00   12 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Власти Косово не пытаются вступить в Интерпол

Власти Косово не пытаются вступить в Интерпол

Республика в октябре 2019 года из-за слабой поддержки отозвала заявку на вступление в Интерпол, а в 2020 году не подаст ее вновь. Об этом сообщил министр иностранных дел Косово Глаук Конюфца.

«Мы должны оповестить соответствующие структуры, что Косово в этом году не будет подавать заявку на вступление в Интерпол», — сказал он.

По его словам, такое решение предложили международные партнеры, чтобы Приштина «избежала неудачи». Самопровозглашенную республику Косово не признали Сербия, КНР, Израиль, Иран, Испания, Греция и другие страны.

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Автор: Анатолий Кубарев
#интерпол #косово #общество #весь мир

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