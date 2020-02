Власти Косово не пытаются вступить в Интерпол

Республика в октябре 2019 года из-за слабой поддержки отозвала заявку на вступление в Интерпол, а в 2020 году не подаст ее вновь. Об этом сообщил министр иностранных дел Косово Глаук Конюфца.

По его словам, такое решение предложили международные партнеры, чтобы Приштина «избежала неудачи». Самопровозглашенную республику Косово не признали Сербия, КНР, Израиль, Иран, Испания, Греция и другие страны.

