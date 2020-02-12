Власти Косово не пытаются вступить в Интерпол

Республика в октябре 2019 года из-за слабой поддержки отозвала заявку на вступление в Интерпол, а в 2020 году не подаст ее вновь. Об этом сообщил министр иностранных дел Косово Глаук Конюфца.

«Мы должны оповестить соответствующие структуры, что Косово в этом году не будет подавать заявку на вступление в Интерпол», — сказал он.

По его словам, такое решение предложили международные партнеры, чтобы Приштина «избежала неудачи». Самопровозглашенную республику Косово не признали Сербия, КНР, Израиль, Иран, Испания, Греция и другие страны.