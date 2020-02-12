Врачи в КНР вылечили младенца от коронавируса

Самую маленькую пациентку, заболевшую коронавирусом в возрасте трех месяцев, уже выписали из больницы. Об этом в среду, 12 февраля, сообщает правительство города Хайкоу.

Ребенок оказался родом из уезда Ханьчуань городского округа Сяогань провинции Хубэй. Сообщается, что семья девочки отправилась путешествовать на новогодние праздники, совершив маршрут на машине до города Ухань, а затем до провинции Хунань.

25 января жители КНР из Хунани добрались до города Хайкоу. Там в местном отеле за ними установили медицинское наблюдение. Утром 26 января членов семьи отвезли в местную больницу в карантин на лечение.

Врачи своевременно обнаружили болезнь у младенца, благодаря чему девочка полностью выздоровела и уже 11 февраля уехала вместе с родителями из больницы.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили о вспышке неизвестной пневмонии, очаг которой находился, предположительно, на мясном рынке в городе Ухань. Возбудитель болезни получил название коронавирус 2019-nCov. Инфекция успела распространиться в 23 страны, в том числе в Россию.