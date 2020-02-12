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15:41   12 Февраля 2020
Россия

Систему для контроля за нацпроектами запустят к 31 июля

Систему для контроля за нацпроектами запустят к 31 июля

Первую версию информационно-аналитической системы для контроля за нацпроектами должны запустить к 31 июля. Об этом в среду, 12 февраля, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов. По его словам, дополнительное внесение руками данных в информационно-аналитическую систему необходимо исключить.

«Источники информации  — электронный бюджет, это данные казначейства, чуть позже, наверное, ФНС, они видят реальные платежи, и, безусловно, информация министерств и ведомств»,  — объяснил Андрей Белоусов. 

Есть договоренность, что информационную систему запустят к 31 июля. До 15 марта определят функциональные требования и интерфейсы, до 15 апреля — технические.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #белоусов #нацпроекты

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