Власти Шри-Ланки вновь вернули платные визы для россиян, сообщает посольство республики в Москве.

Как сообщили в дипломатическом ведомстве, визы стали платными с 1 февраля. При оформлении онлайн ее стоимость составит 35 долларов, а вот в аэропорту цена поднимется до 40 долларов.

«Дети до 12 лет получают визу бесплатно», — цитирует посольство Шри-Ланки «Интерфакс».

В ведомстве пояснили, что туристы из России могут сами получить документ для 30-дневного туристического пребывания в республике, это можно сделать на сайте eta.gov.lk. Если турист хочет оформить визу в аэропорту прилета, ему нужно будет предоставить обратный билет, ваучер отеля, а также наличные деньги или выписку из банка на английском языке, подтверждая свои финансовые возможности.

Отмечается, что в 2019 году из России в Шри-Ланку прибыло более 86,5 тысячи туристов, что стало рекордным.