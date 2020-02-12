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15:31   12 Февраля 2020
Россия

Власти Шри-Ланки вновь вернули платные визы для россиян

Власти Шри-Ланки вновь вернули платные визы для россиян

Власти Шри-Ланки вновь вернули платные визы для россиян, сообщает посольство республики в Москве. 

Как сообщили в дипломатическом ведомстве, визы стали платными с 1 февраля. При оформлении онлайн ее стоимость составит 35 долларов, а вот в аэропорту цена поднимется до 40 долларов. 

«Дети до 12 лет получают визу бесплатно», — цитирует посольство Шри-Ланки «Интерфакс».

В ведомстве пояснили, что туристы из России могут сами получить документ для 30-дневного туристического пребывания в республике, это можно сделать на сайте eta.gov.lk. Если турист хочет оформить визу в аэропорту прилета, ему нужно будет предоставить обратный билет, ваучер отеля, а также наличные деньги или выписку из банка на английском языке, подтверждая свои финансовые возможности. 

Отмечается, что в 2019 году из России в Шри-Ланку прибыло более 86,5 тысячи туристов, что стало рекордным. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #туризм #визы #общество #путешествия #шри-ланка

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