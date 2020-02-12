Столетние температурные рекорды побиты сразу в нескольких российских регионах

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что за последние два дня температурные рекорды были побиты в Вологде, Чите и Якутске.

По словам Вильфанда, позавчера в Вологде температура воздуха поднялась до + 3,2 градуса, побив рекорд, державшийся более ста лет.

«Невероятный рекорд в Чите — впервые за всю историю метеонаблюдений вчера, 11 февраля, температура была положительной. До сих пор рекорд самой высокой температуры там в этот день был минус 1 градус, а вчера сразу плюс 1,5 градуса. Оттепелей в Забайкалье [в этот период] вообще-то не бывает», — добавил он.

Также в Якутске, сообщил Вильфанд, в вторник, 11 февраля, наблюдалась «невероятная жара» - всего минус 14,7 градуса. До сих пор, по его словам, самая высокая температура в Якутии – 17 градусов мороза – была зафиксирована 99 лет назад.

В заключение метеоролог добавил, что нынешней зимой везде отмечается необыкновенное тепло, поэтому можно ожидать новых температурных рекордов.