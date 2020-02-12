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15:25   12 Февраля 2020
Россия

Ксения Столбова уходит из фигурного катания

Ксения Столбова уходит из фигурного катания

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ксения Столбова приняла решение уйти из профессионального спорта. Об этом в среду, 12 февраля, сообщает ТАСС.

«Сегодня я заполнила все необходимые документы в федерации о выводе из состава сборной России и завершении спортивной карьеры», — заявила спортсменка.

Фигуристка выступала в парном катании. В 2018 году ее партнером стал Андрей Новоселов, до этого 28-летняя спортсменка каталась в паре с Федором Климовым. 

На Олимпийских играх в Сочи в 2014 году Столбова и Климов выиграли золото в командных соревнованиях, а также серебро в парном катании. Российские фигуристы также выиграли серебряную медаль на чемпионате мира того же года. И, кроме этого, Столбова трижды становилась серебряным призером чемпионата Европы. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #новости спорта #фигурное катание

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