После визита Мишустина в Великом Новгороде решили построить дом престарелых

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин в интервью «Политике Сегодня» заявил о том, что в Великом Новгороде появится новый дом престарелых. Обветшавшее здание постройки 1988 года ранее признали аварийным. В администрации региона окончательно решили возвести ему замену после визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

«Команда премьера достаточно плотно работала в регионе, начиная с пятницы. Несколько решений, которые мы, в принципе, уже обсуждали, были подтверждены. Это решения о строительстве нового дома престарелых в Великом Новгороде, о поликлинике в Боровичах современной, о модернизации родильного дома в Великом Новгороде — вот эти все решения премьером были озвучены», - говорит Никитин.

Обитателей аварийного здание пришлось временно расселить. Пятьдесят человек отправили за двести километров от Великого Новгорода в село Мошенское, столько же — в поселок Шимск, расположенный в полсотни километрах от регионального центра. Часть пожилых людей определили в Старую Руссу и Новгородский дом инвалидов в поселке Пролетарий. Некоторых забрали домой родственники.

Рабочая поездка в Великий Новгород стала первой для Михаила Мишустина в качестве главы правительства РФ. В рамках визита в регион глава правительства РФ ознакомился с работой новгородского «Кванториума», провел совещание по вопросам социально-экономического развития Новгородской области, встретился с представителями бизнес-сообщества региона, а также посетил Новгородский Кремль.