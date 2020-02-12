Белоусов анонсировал возможное создание рабочей группы по нацпроектам 

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов анонсировал создание рабочей группы по нацпроектам, члены которой смогут оперативно реагировать на все вопросы, возникающие по этой теме. Об этом он сообщил в ходе совещания по экономическим вопросам с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Белоусова, группа должна быть компактной и включать в себя не более 12 человек. Еженедельно ее участники должны рассматривать проблемные вопросы по нацпроектам, а также другие актуальные проблемы. Кроме того, по словам вице-премьера, к работе членов группы предстоит привлекать других представителей власти по соответствующим направлениям.

«Руководителей самих проектов, ответственных сотрудников министерств и так далее», — предложил Белоусов.

Ранее на совещании по экономическим вопросам премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о создании общей системы мониторинга выполнения нацпроектов.