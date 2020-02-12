Власти Колымы и «Роснефть» заключат договор по нефтепродуктам

Российская нефтегазовая компания и власти Магаданской области в ближайшее время намерены заключить договор о прямых поставках нефти в регион. Об этом в среду, 12 февраля, сообщил представитель «Роснефти». По его словам, договор поможет стабилизировать рынок и снизить риски повышения цен.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов обсудил с представителями «Роснефти» возможность прямых поставок нефтепродуктов в адрес компаний, государственных учреждений и конечных потребителей на АЗС. Это позволит снизить риск повышения цен на нефтепродукты.

«Компания передала предложения по заключению прямого договора, снижающего риски дестабилизации на рынке, и стороны договорились завершить работу в ближайшее время», — резюмировали в «Роснефти».

Основная причина повышения цен на бензин — желание отдельных трейдинговых компаний, которые владеют логистическими активами в Магаданской области, реализовать нефтепродукты покупателям по завышенным ценам, получая трейдинговую маржу за счет конечных потребителей.