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15:19   12 Февраля 2020
Россия

Власти Колымы и «Роснефть» заключат договор по нефтепродуктам

Власти Колымы и «Роснефть» заключат договор по нефтепродуктам

Российская нефтегазовая компания и власти Магаданской области в ближайшее время намерены заключить договор о прямых поставках нефти в регион. Об этом в среду, 12 февраля, сообщил представитель «Роснефти». По его словам, договор поможет стабилизировать рынок и снизить риски повышения цен.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов обсудил с представителями «Роснефти» возможность прямых поставок нефтепродуктов в адрес компаний, государственных учреждений и конечных потребителей на АЗС. Это позволит снизить риск повышения цен на нефтепродукты.

«Компания передала предложения по заключению прямого договора, снижающего риски дестабилизации на рынке, и стороны договорились завершить работу в ближайшее время»,  — резюмировали в «Роснефти».

Основная причина повышения цен на бензин — желание отдельных трейдинговых компаний, которые владеют логистическими активами в Магаданской области, реализовать нефтепродукты покупателям по завышенным ценам, получая трейдинговую маржу за счет конечных потребителей.

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Автор: Анатолий Кубарев
#роснефть #общество #магаданская область #нефтепродукты

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