Матвинеко считает, что пожизненное сенаторство повысит авторитет Совфеда

Спикер палаты Валентина Матвинеко заявила, что введение института пожизненных сенаторов, которое предусмотрено поправками в Конституцию России, повысит авторитет Совета Федерации. Ее слова передает РИА Новости в среду, 12 февраля.

«Тем самым мы могли бы отдать дань уважения и использовать уникальный опыт, который они накопили — государственные, общественные и культурные деятели, врачи, другие», — сказала Матвинеко.

По словам Матвинеко, мудрость и опыт таких людей добавит авторитета Совету Федерации, поэтому она поддерживает идею. Она напомнила, что инициатива не нова и обсуждается с 2014 года.

Ранее глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что члены верхней палаты российского парламента обсудят идею увеличения числа сенаторов и пожизненного сенаторства для выдающихся россиян. Напомним, с подобной инициативой выступил научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.