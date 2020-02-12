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15:02   12 Февраля 2020
Россия

Матвинеко считает, что пожизненное сенаторство повысит авторитет Совфеда

Матвинеко считает, что пожизненное сенаторство повысит авторитет Совфеда

Спикер палаты Валентина Матвинеко заявила, что введение института пожизненных сенаторов, которое предусмотрено поправками в Конституцию России, повысит авторитет Совета Федерации. Ее слова передает РИА Новости в среду, 12 февраля. 

«Тем самым мы могли бы отдать дань уважения и использовать уникальный опыт, который они накопили  — государственные, общественные и культурные деятели, врачи, другие», — сказала Матвинеко. 

По словам Матвинеко, мудрость и опыт таких людей добавит авторитета Совету Федерации, поэтому она поддерживает идею. Она напомнила, что инициатива не нова и обсуждается с 2014 года.

Ранее глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что члены верхней палаты российского парламента обсудят идею увеличения числа сенаторов и пожизненного сенаторства для выдающихся россиян. Напомним, с подобной инициативой выступил научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #сенатор #матвинеко

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