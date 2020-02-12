Президент Монголии запретил праздновать Новый год в стране из-за коронавируса

Монгольский лидер Халтмаагийн Баттулга запретил все публичные мероприятия, связанные с наступлением праздника Цаган Сар, чтобы предотвратить распространение коронавируса. По его словам, нужно учитывать разрастающуюся вспышку вируса COVID-19 как в соседнем Китае, так и других странах.

«Настоящий указ предписывает правительству принять меры по отмене празднования национального праздника Цаган Сар», — добавил Халтмаагийн Баттулга.

Президент приказал закрыть все новогодние ярмарки и удалить из теле- и радиоэфиров поздравительные ролики, связанных с праздником, который наступает в 2020 году в ночь с 23 на 24 февраля.