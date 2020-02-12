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14:56   12 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Президент Монголии запретил праздновать Новый год в стране из-за коронавируса

Президент Монголии запретил праздновать Новый год в стране из-за коронавируса

Монгольский лидер Халтмаагийн Баттулга запретил все публичные мероприятия, связанные с наступлением праздника Цаган Сар, чтобы предотвратить распространение коронавируса. По его словам, нужно учитывать разрастающуюся вспышку вируса COVID-19 как в соседнем Китае, так и других странах.

«Настоящий указ предписывает правительству принять меры по отмене празднования национального праздника Цаган Сар», — добавил Халтмаагийн Баттулга.

Президент приказал закрыть все новогодние ярмарки и удалить из теле- и радиоэфиров поздравительные ролики, связанных с праздником, который наступает в 2020 году в ночь с 23 на 24 февраля.

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Автор: Анатолий Кубарев
#общество #новый год #монголия #коронавирус

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