Президент Монголии запретил праздновать Новый год в стране из-за коронавируса

Монгольский лидер Халтмаагийн Баттулга запретил все публичные мероприятия, связанные с наступлением праздника Цаган Сар, чтобы предотвратить распространение коронавируса. По его словам, нужно учитывать разрастающуюся вспышку вируса COVID-19 как в соседнем Китае, так и других странах.

Президент приказал закрыть все новогодние ярмарки и удалить из теле- и радиоэфиров поздравительные ролики, связанных с праздником, который наступает в 2020 году в ночь с 23 на 24 февраля.

