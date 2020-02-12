Мишустин анонсировал создание системы для отслеживания выполнения нацпроектов

Премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал создание специальной системы для отслеживания выполнения нацпроектов. Об этом он заявил в ходе совещания по экономическим вопросам с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Мишустина, для отслеживания выполнения национальных проектов в России создадут информационно-аналитическую систему. Кроме того, российский премьер подчеркнул, что затягивание сроков по нацпроектам является недопустимым. Глава правительства отметил, что все финансовые вопросы необходимо решать экстренно, а деньги до исполнителей должны доходить оперативно, а не в конце года, как зачастую бывает.

Кроме того, Мишустин попросил членов кабмина ускориться в работе, так как в середине месяца работа по принятию нормативных актов, необходимых для финансирования нацпроектов, по-прежнему не завершена.