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14:39   12 Февраля 2020
Россия

Мишустин анонсировал создание системы для отслеживания выполнения нацпроектов

Мишустин анонсировал создание системы для отслеживания выполнения нацпроектов

Премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал создание специальной системы для отслеживания выполнения нацпроектов. Об этом он заявил в ходе совещания по экономическим вопросам с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Мишустина, для отслеживания выполнения национальных проектов в России создадут информационно-аналитическую систему. Кроме того, российский премьер подчеркнул, что затягивание сроков по нацпроектам является недопустимым. Глава правительства отметил, что все финансовые вопросы необходимо решать экстренно, а деньги до исполнителей должны доходить оперативно, а не в конце года, как зачастую бывает. 

Кроме того, Мишустин попросил членов кабмина ускориться в работе, так как в середине месяца работа по принятию нормативных актов, необходимых для финансирования нацпроектов, по-прежнему не завершена.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика #мишустин

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