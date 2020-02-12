Большинство в ПАСЕ понимает бессмысленность изоляции России

Устойчивое большинство в Парламентской ассамблее Совета Европы осознает бесперспективность и бессмысленность изоляции России, дорожит ее участием в работе Совета Европы и нацелено на продолжение диалога с Москвой.

Об этом в среду заявил Николай Кобринец – директор департамента Общеевропейского сотрудничества российского МИД.

«Главное, что продемонстрировала эта сессия, — в ПАСЕ сохраняется устойчивое большинство, осознающее бессмысленность и бесперспективность изоляции России, дорожащее ее участием в работе Совета Европы, нацеленное на продолжение диалога с нами», — приводит слова дипломата РИА Новости.

Напомним, в январе 2020 года полномочия российской делегации в ПАСЕ были ратифицированы в полном объеме.

Комментируя это решение, первый заместитель председателя думского Международного комитета Дмитрий Новиков заявил, что ратификация полномочий российской делегации в ПАСЕ не знаменует наступление идиллии в отношениях, так как в ассамблею входит также достаточное количество тех, кто придерживается антироссийской позиции.