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 Медведев провел совещание по Роскомосу и Восточному

Медведев провел совещание по Роскомосу и Восточному
14:37   12 Февраля 2020
Весь мир

Медведев провел совещание по Роскомосу и Восточному

Медведев провел совещание по Роскомосу и Восточному

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев провел совещание, на котором обсуждалось состояние «Роскосмоса», строительство космодрома Восточный и создание орбитальной группировки. Об этом стало известно в среду, 12 февраля.

Встреча прошла с участием вице-премьера Юрия Борисова, главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, а также представителей министерств, ведомств и Счетной палаты России.

Медведев, открывая совещание, напомнил, что темы, связанные с обстановкой в Роскосмосе и строительством Восточного, а также ряд других вопросов обсуждались регулярно на разных площадках.

«Сейчас рассмотрим этот вопрос на площадке Совета Безопасности РФ в рамках сегодняшнего совещания», — сказал Медведев.

Ранее Медведев, еще занимая пост премьер-министра России, раскритиковал темпы строительства Восточного. Он подчеркнул, что строительство первой очереди необходимо было закончить еще в 2018 году, при этом на деле готовы лишь пять объектов из 19.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #медведев #политика #общество #роскосмос #восточный

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