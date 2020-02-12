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14:35   12 Февраля 2020
Россия

Путин назвал накопленные резервы гарантом прочности экономики

Путин назвал накопленные резервы гарантом прочности экономики

Речь идет о 125 миллиардах долларов Фонда национального благосостояния и о международных резервах в 560 миллиардов долларов. Об этом в среду, 12 февраля, сообщил российский лидер Владимир Путин. По его словам, накопленные резервы гарантируют запас прочности экономики и финансовой системы РФ.

Президент провел совещание по экономическим вопросам. Стенограмму обнародовали на сайте Кремля​​​. Согласно заявлению, запас прочности российской экономики и финансовой системы гарантируют накопленные резервы.

«Фонд национального благосостояния превышает 125 миллиардов долларов, а международные резервы составляют 560 миллиардов долларов», — резюмировал Путин.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #экономика #финансовая система

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