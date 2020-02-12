Президент России Владимир Путин потребовал сделать экономический рост РФ более устойчивым и качественным. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам в среду, 12 февраля.

По словам российского лидера, необходимо, чтобы экономический рост был более основательным, учитывая при этом факторы внешних вызовов и рисков. Путин отметил, что это — общая главная задача.

«Вызовы и риски нам хорошо известны, они лежат не только в сфере здравоохранения, но, к сожалению, и в сфере экономики», — заявил президент РФ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин проведет совещание по экономическим вопросам, в котором примет участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин и другие представители кабмина.