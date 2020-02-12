Экс-начальник управления ФСИН Свиридов покончил с собой в зале суда

Бывший глава управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Виктор Свиридов совершил удачную попытку самоубийства сразу после того, как Чертановский суд Москвы приговорил его к трем годам заключения.

Об этом в среду сообщают экстренные службы столицы.

Ранее сообщалось, что Свиридова обвиняют в вымогательстве 10 миллионов рублей у бывшего заместителя директора ФСИН Александра Сапожникова. Во время следствия Свиридов не был заключен под стражу, а находился под домашним арестом, так как страдал онкологическим заболеванием в четвертой стадии.