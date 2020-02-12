Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Власти Шри-Ланки вновь вернули платные визы для россиян

Власти Шри-Ланки вновь вернули платные визы для россиян

 Столетние температурные рекорды побиты сразу в нескольких российских регионах

Столетние температурные рекорды побиты сразу в нескольких российских регионах
Президент Монголии запретил праздновать Новый год в стране из-за коронавируса

Президент Монголии запретил праздновать Новый год в стране из-за коронавируса

 Минобороны Украины раскрыло данные о потерях бронетехники в Донбассе

Минобороны Украины раскрыло данные о потерях бронетехники в Донбассе
Большинство в ПАСЕ понимает бессмысленность изоляции России

Большинство в ПАСЕ понимает бессмысленность изоляции России

 Медведев провел совещание по Роскомосу и Восточному

Медведев провел совещание по Роскомосу и Восточному
Власти Шри-Ланки вновь вернули платные визы для россиян

Власти Шри-Ланки вновь вернули платные визы для россиян

 Столетние температурные рекорды побиты сразу в нескольких российских регионах

Столетние температурные рекорды побиты сразу в нескольких российских регионах
Президент Монголии запретил праздновать Новый год в стране из-за коронавируса

Президент Монголии запретил праздновать Новый год в стране из-за коронавируса

 Минобороны Украины раскрыло данные о потерях бронетехники в Донбассе

Минобороны Украины раскрыло данные о потерях бронетехники в Донбассе
Большинство в ПАСЕ понимает бессмысленность изоляции России

Большинство в ПАСЕ понимает бессмысленность изоляции России

 Медведев провел совещание по Роскомосу и Восточному

Медведев провел совещание по Роскомосу и Восточному
14:10   12 Февраля 2020
Россия

Экс-начальник управления ФСИН Свиридов покончил с собой в зале суда

Экс-начальник управления ФСИН Свиридов покончил с собой в зале суда

Бывший глава управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Виктор Свиридов совершил удачную попытку самоубийства сразу после того, как Чертановский суд Москвы приговорил его к трем годам заключения.

Об этом в среду сообщают экстренные службы столицы.

Ранее сообщалось, что Свиридова обвиняют в вымогательстве 10 миллионов рублей у бывшего заместителя директора ФСИН Александра Сапожникова. Во время следствия Свиридов не был заключен под стражу, а находился под домашним арестом, так как страдал онкологическим заболеванием в четвертой стадии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#суд #москва #россия #приговор #фсин #свиридов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...