Путин проведет совещание с Мишустиным 12 февраля

Президент России Владимир Путин проведет совещание с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным в среду, 12 февраля. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в совещании примут участие глава администрации Кремля Антон Вайно, первый вице-премьер Андрей Белоусов, помощник президента России Максим Орешкин, глава Минэнерго Александр Новак, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минцина РФ Антон Силуанов, а также глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Это целая серия регулярных совещаний, которые проводит президент», — прокомментировал Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что речь на совещании пойдет о текущей экономической ситуации в стране.