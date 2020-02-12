«Нежный редактор» назвала причиной женской меркантильности плохое воспитание

Родители должны перестать внушать дочерям мысль об удачном замужестве, чтобы женщины прекратили надеяться на финансовую поддержку мужчин. Такое мнение высказала автор YouTube-канала «Нежный редактор» Татьяна Мингалимова в беседе с журналом «Слово и Дело».

Ранее интернет-портал «Работа.ру» провел опрос, в котором выяснил отношение людей к карьере возлюбленных. Оказалось, что 45 процентов женщин выбирают спутника жизни, исходя из его карьерного успеха. И лишь 28 процентов опрошенных заявили, что для них не принципиален вопрос заработка мужчин.

«Я считаю, что связано это лишь с воспитанием. Девочкам всегда говорят все эти "удачно выйти замуж", и прекратится это ровно тогда, когда родители перестанут внушать девушкам, что их жизнь зависит от мужа, а они сами могут быть успешными и брак будет ассоциироваться с прекрасными взаимоотношениями и любовью», – считает Мингалимова.

Опрос проводился в феврале 2020 года среди россиян старше 18 лет. В нем приняли участие 4700 человек. Редакции «Слово и дело» были предоставлены результаты исследования.