Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Власти Шри-Ланки вновь вернули платные визы для россиян

Власти Шри-Ланки вновь вернули платные визы для россиян

 Столетние температурные рекорды побиты сразу в нескольких российских регионах

Столетние температурные рекорды побиты сразу в нескольких российских регионах
Президент Монголии запретил праздновать Новый год в стране из-за коронавируса

Президент Монголии запретил праздновать Новый год в стране из-за коронавируса

 Минобороны Украины раскрыло данные о потерях бронетехники в Донбассе

Минобороны Украины раскрыло данные о потерях бронетехники в Донбассе
Большинство в ПАСЕ понимает бессмысленность изоляции России

Большинство в ПАСЕ понимает бессмысленность изоляции России

 Медведев провел совещание по Роскомосу и Восточному

Медведев провел совещание по Роскомосу и Восточному
Власти Шри-Ланки вновь вернули платные визы для россиян

Власти Шри-Ланки вновь вернули платные визы для россиян

 Столетние температурные рекорды побиты сразу в нескольких российских регионах

Столетние температурные рекорды побиты сразу в нескольких российских регионах
Президент Монголии запретил праздновать Новый год в стране из-за коронавируса

Президент Монголии запретил праздновать Новый год в стране из-за коронавируса

 Минобороны Украины раскрыло данные о потерях бронетехники в Донбассе

Минобороны Украины раскрыло данные о потерях бронетехники в Донбассе
Большинство в ПАСЕ понимает бессмысленность изоляции России

Большинство в ПАСЕ понимает бессмысленность изоляции России

 Медведев провел совещание по Роскомосу и Восточному

Медведев провел совещание по Роскомосу и Восточному
14:17   12 Февраля 2020
Россия

«Нежный редактор» назвала причиной женской меркантильности плохое воспитание

«Нежный редактор» назвала причиной женской меркантильности плохое воспитание

Родители должны перестать внушать дочерям мысль об удачном замужестве, чтобы женщины прекратили надеяться на финансовую поддержку мужчин. Такое мнение высказала автор YouTube-канала «Нежный редактор» Татьяна Мингалимова в беседе с журналом «Слово и Дело».

Ранее интернет-портал «Работа.ру» провел опрос, в котором выяснил отношение людей к карьере возлюбленных. Оказалось, что 45 процентов женщин выбирают спутника жизни, исходя из его карьерного успеха. И лишь 28 процентов опрошенных заявили, что для них не принципиален вопрос заработка мужчин.

«Я считаю, что связано это лишь с воспитанием. Девочкам всегда говорят все эти "удачно выйти замуж", и прекратится это ровно тогда, когда родители перестанут внушать девушкам, что их жизнь зависит от мужа, а они сами могут быть успешными и брак будет ассоциироваться с прекрасными взаимоотношениями и любовью», – считает Мингалимова.

Опрос проводился в феврале 2020 года среди россиян старше 18 лет. В нем приняли участие 4700 человек. Редакции «Слово и дело» были предоставлены результаты исследования. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #опрос #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...