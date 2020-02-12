Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин проведет совещание с Мишустиным 12 февраля

Путин проведет совещание с Мишустиным 12 февраля

 Навальный не гнушается брать с детей донаты, но не хочет, чтоб им рассказывали о Победе

Навальный не гнушается брать с детей донаты, но не хочет, чтоб им рассказывали о Победе
Минобороны Украины раскрыло данные о потерях бронетехники в Донбассе

Минобороны Украины раскрыло данные о потерях бронетехники в Донбассе

 Украинский «Приватбанк» выставил нефтебазы на продажу со скидками до 90 процентов

Украинский «Приватбанк» выставил нефтебазы на продажу со скидками до 90 процентов
Ермак заявил, что приоритетом Зеленского является мир в Донбассе

Ермак заявил, что приоритетом Зеленского является мир в Донбассе

 Захарова заявила, что Варшава под видом исторических фактов представляет откровенную ложь

Захарова заявила, что Варшава под видом исторических фактов представляет откровенную ложь
Путин проведет совещание с Мишустиным 12 февраля

Путин проведет совещание с Мишустиным 12 февраля

 Навальный не гнушается брать с детей донаты, но не хочет, чтоб им рассказывали о Победе

Навальный не гнушается брать с детей донаты, но не хочет, чтоб им рассказывали о Победе
Минобороны Украины раскрыло данные о потерях бронетехники в Донбассе

Минобороны Украины раскрыло данные о потерях бронетехники в Донбассе

 Украинский «Приватбанк» выставил нефтебазы на продажу со скидками до 90 процентов

Украинский «Приватбанк» выставил нефтебазы на продажу со скидками до 90 процентов
Ермак заявил, что приоритетом Зеленского является мир в Донбассе

Ермак заявил, что приоритетом Зеленского является мир в Донбассе

 Захарова заявила, что Варшава под видом исторических фактов представляет откровенную ложь

Захарова заявила, что Варшава под видом исторических фактов представляет откровенную ложь
13:44   12 Февраля 2020
Россия

Штрафы за продажу снюса в 2019 году превысили 32 миллиона рублей

Штрафы за продажу снюса в 2019 году превысили 32 миллиона рублей

В России в 2019 году штрафы за продажу снюса превысили 32 миллиона рублей. Об этом сообщила начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун.

По данным Роспотребнадзора, только с 20 декабря 2019 года по настоящее время из оборота удалось изъять более 1,3 миллиона запрещенной продукции. При этом ведомство продолжает проверки в каждом регионе РФ. 

В декабре Дмитрий Медведев, будучи главой российского правительства, потребовал прекратить продажу снюсов на территории РФ. Снюсы — жевательные конфеты и табак с содержанием никотина, которые в 2019 году стали популярны у подростков из-за того, что продавался буквально везде в свободном доступе. Роспотребнадзор и сотрудники полиции выявляют продавцов запрещенных веществ.

В среду, 12 февраля, в городе Белово Кемеровской области госпитализировали двух школьниц после того, как они употребили снюс. Девочки рассказали, что купили запрещенный товар в одной из городских торговых точек. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #роспотребнадзор #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...