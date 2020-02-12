Штрафы за продажу снюса в 2019 году превысили 32 миллиона рублей

В России в 2019 году штрафы за продажу снюса превысили 32 миллиона рублей. Об этом сообщила начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун.

По данным Роспотребнадзора, только с 20 декабря 2019 года по настоящее время из оборота удалось изъять более 1,3 миллиона запрещенной продукции. При этом ведомство продолжает проверки в каждом регионе РФ.

В декабре Дмитрий Медведев, будучи главой российского правительства, потребовал прекратить продажу снюсов на территории РФ. Снюсы — жевательные конфеты и табак с содержанием никотина, которые в 2019 году стали популярны у подростков из-за того, что продавался буквально везде в свободном доступе. Роспотребнадзор и сотрудники полиции выявляют продавцов запрещенных веществ.

В среду, 12 февраля, в городе Белово Кемеровской области госпитализировали двух школьниц после того, как они употребили снюс. Девочки рассказали, что купили запрещенный товар в одной из городских торговых точек.