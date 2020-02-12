Качество воздуха в Москве улучшилось за последнее десятилетие

Воздух в Москве за последнее десятилетие стал намного чище. Об этом заявил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский в среду, 12 февраля.

«За последние 10 лет качество атмосферы улучшилось, это не может нас не радовать, потому что в крупном мегаполисе поймать тенденцию к улучшению довольно-таки тяжело, но нам это удалось», — заявил он.

Он отметил, что качество воздуха улучшилось в два раза, в частности снизились показатели по всем вредным веществам (оксиду, азоту и другим), которые могут влиять на здоровье москвичей.

По его словам, очистить воздух удалось благодаря мерам правительства Москвы, которые предпринимались на протяжении последнего десятилетия.

Здесь сыграла роль и транспортная политика, и реорганизация топливно-энергетического хозяйства, Мосводоканала, а также изменения во всех областях городской жизни, отметил руководитель департамента.

Кроме этого, Кульбачевский важную роль аналитической лаборатории, без которой не было бы точной информации о состоянии окружающей среды в Москве.