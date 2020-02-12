Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин проведет совещание с Мишустиным 12 февраля

Путин проведет совещание с Мишустиным 12 февраля

 Навальный не гнушается брать с детей донаты, но не хочет, чтоб им рассказывали о Победе

Навальный не гнушается брать с детей донаты, но не хочет, чтоб им рассказывали о Победе
Минобороны Украины раскрыло данные о потерях бронетехники в Донбассе

Минобороны Украины раскрыло данные о потерях бронетехники в Донбассе

 Украинский «Приватбанк» выставил нефтебазы на продажу со скидками до 90 процентов

Украинский «Приватбанк» выставил нефтебазы на продажу со скидками до 90 процентов
Ермак заявил, что приоритетом Зеленского является мир в Донбассе

Ермак заявил, что приоритетом Зеленского является мир в Донбассе

 Захарова заявила, что Варшава под видом исторических фактов представляет откровенную ложь

Захарова заявила, что Варшава под видом исторических фактов представляет откровенную ложь
Путин проведет совещание с Мишустиным 12 февраля

Путин проведет совещание с Мишустиным 12 февраля

 Навальный не гнушается брать с детей донаты, но не хочет, чтоб им рассказывали о Победе

Навальный не гнушается брать с детей донаты, но не хочет, чтоб им рассказывали о Победе
Минобороны Украины раскрыло данные о потерях бронетехники в Донбассе

Минобороны Украины раскрыло данные о потерях бронетехники в Донбассе

 Украинский «Приватбанк» выставил нефтебазы на продажу со скидками до 90 процентов

Украинский «Приватбанк» выставил нефтебазы на продажу со скидками до 90 процентов
Ермак заявил, что приоритетом Зеленского является мир в Донбассе

Ермак заявил, что приоритетом Зеленского является мир в Донбассе

 Захарова заявила, что Варшава под видом исторических фактов представляет откровенную ложь

Захарова заявила, что Варшава под видом исторических фактов представляет откровенную ложь
13:46   12 Февраля 2020
Россия

Качество воздуха в Москве улучшилось за последнее десятилетие

Качество воздуха в Москве улучшилось за последнее десятилетие

Воздух в Москве за последнее десятилетие стал намного чище. Об этом заявил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский в среду, 12 февраля. 

«За последние 10 лет качество атмосферы улучшилось, это не может нас не радовать, потому что в крупном мегаполисе поймать тенденцию к улучшению довольно-таки тяжело, но нам это удалось», — заявил он. 

Он отметил, что качество воздуха улучшилось в два раза, в частности снизились показатели по всем вредным веществам (оксиду, азоту и другим), которые могут влиять на здоровье москвичей. 

По его словам, очистить воздух удалось благодаря мерам правительства Москвы, которые предпринимались на протяжении последнего десятилетия.

Здесь сыграла роль и транспортная политика, и реорганизация топливно-энергетического хозяйства, Мосводоканала, а также изменения во всех областях городской жизни, отметил руководитель департамента.

Кроме этого, Кульбачевский важную роль аналитической лаборатории, без которой не было бы точной информации о состоянии окружающей среды в Москве. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#москва #россия #политика #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...