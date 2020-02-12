Политолог Гаспарян назвал эффективной работу правоохранителей по делу «Сети»

Антироссийские СМИ, чтобы расшатать внутриполитическую ситуацию в стране, призывают людей к участию в несанкционированных акциях. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил политолог, журналист, публицист и общественный деятель Армен Гаспарян.

Ранее либеральные СМИ назвали приговор фигурантам дела «Сети» поводом для «сопротивления». Людям предложили выйти на митинги, пикеты, акции протеста. По словам Гаспаряна, к людям, которые ведутся на подобные призывы, нужен особый подход.

«Дело "Сети" — лишнее подтверждение тому, что наши правоохранители внимательно следят за разницей между воплями невменяемых малолетних идиотов в Интернете и их переходом на ниву террористов. Эта схема работы, как видим, эффективна», — считает политолог.

Сейчас правоохранители могут дать цивилизованный отпор, продолжил Гаспарян. По его мнению, если потребуется, тогда в ход пойдут и более жестокие меры, какие, например, приняли во Франции при разгоне протестов «желтых жилетов».

Разница российских и французских правоохранителей в отношении к участникам массовых беспорядков заключается в том, что в РФ никто не отдавал приказ — жестко разгонять людей.