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13:38   12 Февраля 2020
Россия

Политолог Гаспарян назвал эффективной работу правоохранителей по делу «Сети»

Политолог Гаспарян назвал эффективной работу правоохранителей по делу «Сети»

Антироссийские СМИ, чтобы расшатать внутриполитическую ситуацию в стране, призывают людей к участию в несанкционированных акциях. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил политолог, журналист, публицист и общественный деятель Армен Гаспарян.

Ранее либеральные СМИ назвали приговор фигурантам дела «Сети» поводом для «сопротивления». Людям предложили выйти на митинги, пикеты, акции протеста. По словам Гаспаряна, к людям, которые ведутся на подобные призывы, нужен особый подход.

«Дело "Сети" — лишнее подтверждение тому, что наши правоохранители внимательно следят за разницей между воплями невменяемых малолетних идиотов в Интернете и их переходом на ниву террористов. Эта схема работы, как видим, эффективна»,  — считает политолог.

Сейчас правоохранители могут дать цивилизованный отпор, продолжил Гаспарян. По его мнению, если потребуется, тогда в ход пойдут и более жестокие меры, какие, например, приняли во Франции при разгоне протестов «желтых жилетов».

Разница российских и французских правоохранителей в отношении к участникам массовых беспорядков заключается в том, что в РФ никто не отдавал приказ — жестко разгонять людей.

«Конечно, наша полиция может действовать так, что французы на ее фоне будут отдыхать, то есть они даже рядом не будут стоять. Но у нас просто нет такой задачи», — резюмировал Армен Гаспарян.

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Автор: Екатерина Розина
#россия #общество #сеть #гаспарян

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