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13:25   12 Февраля 2020
Россия

Минздрав планирует заморозить цены на медицинские маски

Минздрав планирует заморозить цены на медицинские маски

Российский минздрав намерен продумать вопрос о заморозке цен на медицинские маски. Об этом в среду, 12 февраля, заявил замминистра здравоохранения Дмитрий Костенников во время пресс-конференции в ОНФ. 

По его словам, власти планируют ликвидировать дефицит масок в конкретных аптечных организациях в регионах, принимая для этого все необходимые меры.

Над решением проблемы будет работать минздрав совместно с Росздравнадзором и министерством промышленности и торговли, отметил он. 

«Это могут быть аналогичные меры, как уже предусмотрены в законодательстве, для того чтобы обеспечить наличие необходимых продуктов питания в случае ЧС, катастроф. Когда государство на 90 дней имеет возможность принять экстренные меры для того, чтобы фиксировать цены на определенный вид продукции», — сказал Костенников.

Он подчеркнул, что все варианты реагирования на ситуацию представители ведомств обязательно обсудят и вместе примут решение. 

Ранее сообщалось, что на фоне коронавируса аптеки в Курске подняли цены на маски в 35 раз.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #маски #коронавирус

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