Минздрав планирует заморозить цены на медицинские маски

Российский минздрав намерен продумать вопрос о заморозке цен на медицинские маски. Об этом в среду, 12 февраля, заявил замминистра здравоохранения Дмитрий Костенников во время пресс-конференции в ОНФ.

По его словам, власти планируют ликвидировать дефицит масок в конкретных аптечных организациях в регионах, принимая для этого все необходимые меры.

Над решением проблемы будет работать минздрав совместно с Росздравнадзором и министерством промышленности и торговли, отметил он.

«Это могут быть аналогичные меры, как уже предусмотрены в законодательстве, для того чтобы обеспечить наличие необходимых продуктов питания в случае ЧС, катастроф. Когда государство на 90 дней имеет возможность принять экстренные меры для того, чтобы фиксировать цены на определенный вид продукции», — сказал Костенников.

Он подчеркнул, что все варианты реагирования на ситуацию представители ведомств обязательно обсудят и вместе примут решение.

Ранее сообщалось, что на фоне коронавируса аптеки в Курске подняли цены на маски в 35 раз.