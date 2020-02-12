Компания РЖД возглавила рейтинг безопасности среди железных дорог мира, об этом заявил генеральный директор Олег Белозеров.

Речь идет о глобальном индексе безопасности, его оценивали эксперты Международного союза железных дорог (МСЖД), уточняет РИА Новости.

«Мы вышли на первое место в мире. Не могу не отметить, что следующая компания отличается от нас более чем на 20 процентов», — заявил глава РЖД на пленарном заседании в Совете Федерации.

По словам Белозерова, международные эксперты тщательно изучали опыт РЖД, а руководство железнодорожных администраций других стран активно применяют его на своей практике.

В конце января 2020 года компания РЖД предложила пассажирам при покупке билетов указывать, есть ли у них медицинское образование. В случае необходимости эти люди смогут оказать первую помощь во время поездки.