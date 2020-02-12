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12:57   12 Февраля 2020
Россия

Компания РЖД возглавила рейтинг безопасности среди железных дорог мира

Компания РЖД возглавила рейтинг безопасности среди железных дорог мира

Компания РЖД возглавила рейтинг безопасности среди железных дорог мира, об этом заявил генеральный директор Олег Белозеров.

Речь идет о глобальном индексе безопасности, его оценивали эксперты Международного союза железных дорог (МСЖД), уточняет РИА Новости.

«Мы вышли на первое место в мире. Не могу не отметить, что следующая компания отличается от нас более чем на 20 процентов», — заявил глава РЖД на пленарном заседании в Совете Федерации.

По словам Белозерова, международные эксперты тщательно изучали опыт РЖД, а руководство железнодорожных администраций других стран активно применяют его на своей практике. 

В конце января 2020 года компания РЖД предложила пассажирам при покупке билетов указывать, есть ли у них медицинское образование. В случае необходимости эти люди смогут оказать первую помощь во время поездки.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #ржд

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