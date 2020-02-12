Матвиенко предложила ускорить принятие методики по выявлению ГМО-продукции
Работы испытательных лабораторий Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по обнаружению ГМО в сельхозпродукции и лекарствах должны находиться под парламентским контролем. Об этом в среду, 12 февраля, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
По ее словам, необходимо ускорить принятие национальной методики по выявлению ГМО-продукции. Надо в контакте с правительством принять методики и понять, что в этом вопросе нет маста ручному управлению. Необходимо четко понимать, кто, какие ведомства и сколько раз проверяют посевы.
«Как можно эффективно обнаруживать ГМО, если нет методики выявления, нормативных актов?», — спросила Матвиенко.
В России действует закон о запрете генетически модифицированных организмов, поэтому Матвиенко попросила сенаторов «организовать системную работу, чтобы не оставить лазеек по поставкам в РФ продукции ГМО».
В среду, 12 февраля, в 10:00 (МСК) состоится 474 заседание Совета Федерации. Подробнее в наших карточках ⤵@rzd_official @sberbank pic.twitter.com/wt7wezeilM— Совет Федерации (@SovFedInfo) February 11, 2020