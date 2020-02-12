Матвиенко предложила ускорить принятие методики по выявлению ГМО-продукции

Работы испытательных лабораторий Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по обнаружению ГМО в сельхозпродукции и лекарствах должны находиться под парламентским контролем. Об этом в среду, 12 февраля, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, необходимо ускорить принятие национальной методики по выявлению ГМО-продукции. Надо в контакте с правительством принять методики и понять, что в этом вопросе нет маста ручному управлению. Необходимо четко понимать, кто, какие ведомства и сколько раз проверяют посевы.

«Как можно эффективно обнаруживать ГМО, если нет методики выявления, нормативных актов?», — спросила Матвиенко.

В России действует закон о запрете генетически модифицированных организмов, поэтому Матвиенко попросила сенаторов «организовать системную работу, чтобы не оставить лазеек по поставкам в РФ продукции ГМО».