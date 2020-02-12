Весной планируется отправка второй тяжелой «Ангары» на Плесецк

Генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко заявил, что вторая тяжелая ракета «Ангара-А5» в марте-апреле будет отправлена на космодром Плесецк для предстоящего пуска. Об этом стало известно в среду, 12 февраля.

Пуск, предположительно, произойдет в первой половине года, однако более детальные сроки пока неизвестны, отметил он в беседе с членами Российского союза ветеранов и Клуба военачальников.

«Мартом-апрелем машина уйдет на космодром», — сообщил гендиректор центра.

Он также пообещал, что до конца 2020 года организация войдет в ритм производства, перестав сдавать продукцию позже срока.

«В следующем году выходим на ритм: что заказали, то и получили», — добавил он.

По словам Варочко, ракеты будут доукомплектовываться в столице до 2024 года. После этого вся сборка сконцентрируется в Омске, а на московской площадке будут собираться только третьи «водородные» ступени.