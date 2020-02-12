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12:55   12 Февраля 2020
Россия

Весной планируется отправка второй тяжелой «Ангары» на Плесецк

Весной планируется отправка второй тяжелой «Ангары» на Плесецк

Генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко заявил, что вторая тяжелая ракета «Ангара-А5» в марте-апреле будет отправлена на космодром Плесецк для предстоящего пуска. Об этом стало известно в среду, 12 февраля. 

Пуск, предположительно, произойдет в первой половине года, однако более детальные сроки пока неизвестны, отметил он в беседе с членами Российского союза ветеранов и Клуба военачальников.

«Мартом-апрелем машина уйдет на космодром», — сообщил гендиректор центра.

Он также пообещал, что до конца 2020 года организация войдет в ритм производства, перестав сдавать продукцию позже срока. 

«В следующем году выходим на ритм: что заказали, то и получили», — добавил он.

По словам Варочко, ракеты будут доукомплектовываться в столице до 2024 года. После этого вся сборка сконцентрируется в Омске, а на московской площадке будут собираться только третьи «водородные» ступени.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #плесецк #ангара-а5

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