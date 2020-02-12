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Качество воздуха в Москве улучшилось за последнее десятилетие

Минобороны Украины раскрыло данные о потерях бронетехники в Донбассе

Минобороны Украины раскрыло данные о потерях бронетехники в Донбассе

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Ермак заявил, что приоритетом Зеленского является мир в Донбассе

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12:45   12 Февраля 2020
Россия

Сербия анонсировала визит Шойгу 17 февраля

Сербия анонсировала визит Шойгу 17 февраля

Сербия анонсировала визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Белград в понедельник, 17 февраля. Об этом заявил глава военного ведомства Сербии Александар Вулин.

По словам Вулина, поездка Шойгу в другую страну станет первой после его переназначения на пост министра обороны РФ. Глава ведомства отметил, что Россия и лично Сергей Шойгу не раз помогали Сербии. 

«Приезжает человек, который хорошо понимает Сербию, искренне ее любит, который всегда идет навстречу каждому нашему запросу», — заявил Александар Вулин.

Ожидается насыщенная программа. В частности, Сергей Шойгу поучаствует в закладке Вечного огня в Парке освободителей Белграда, передает ТАСС. Мемориальный комплекс специально реконструировали к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Ранее глава оборонного ведомства РФ Сергей Шойгу рассказал, каким будет 9 мая в Москве. В частности, парад на Красной площади продлится в этом году не один, а полтора часа. 

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Автор: Ольга Воскресенская
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