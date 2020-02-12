Аптеки, продающие «противовирусные» втридорога, могут лишиться лицензии — Минздрав РФ

В Министерстве здравоохранения России заверили, что аптеки, которые выставляют на прилавки противовирусные препараты по завышенным ценам, будут привлечены к ответственности.

«Аптеки, завышающие цены на противовирусные препараты, будут привлечены к ответственности, вплоть до лишения лицензий», — сообщили в ведомстве.

Немногим ранее президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства 5 февраля 2020 года призвал отзывать лицензии у аптек, которые завышают цены на препараты и "решивших нажиться". Лидер страны также отметил, что необходимо выявить такие точки продаж и принять соответствующие решения по их поводу.