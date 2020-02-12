В «Сильной России» назвали новый закон о вольерной охоте расстрелом беззащитных животных

Член высшего совета движения «Сильная Россия» и охотник с 35-летним стажем Виктор Кинев в комментарии «Политике Сегодня» предположил, что новые правила охоты на диких животных в вольерах обернутся истреблением их потомства.

«Считаем этот закон неправильным. Будет не охота, а практически убийство. Не будет сезонных ограничений на охоту. А значит самок, у которых будут зародыши, будут убивать прямо перед отелом», — посетовал Кинев.

Планируется, что убивать диких животных с позволения Фемиды станет возможно и в искусственной среде, согласно новому закону о вольерной охоте. Он пока не вступил в силу, однако прошел третье чтение в Госдуме в минувший вторник.

Большинством голосов депутаты поддержали идею выдавать любителям охоты специальные путевки, которая свидетельствует о заключении договора на оказание услуг в сфере охотничьего хозяйства. Владельцами вольеров будут юрлица или индивидуальные предприниматели, получившие разрешения от Минприроды. При этом, животные будут считаться собственностью бизнесменов.

Помимо отсутствия сезонных ограничений в законе Кинева смущают условия содержания животных.

«Они не будут боятся человека, как в природе, поскольку будут помещены в неестественную для себя среду. А значит – это уже не охота, поскольку противоречит всем принципам охоты, а расстрел беззащитных животных», — предостерег он.

Напомним, что Госдума приняла в третьем чтении закон, который разрешит охотиться на диких животных в искусственно созданной среде обитания, а также определит правила спортивной и любительской охоты в вольерах. Разводить и содержать диких животных в искусственной среде можно уже сейчас, однако с одним условием – их нужно выпустить на волю или продать другому владельцу.