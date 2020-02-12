Навальный не гнушается брать с детей донаты, но не хочет, чтоб им рассказывали о Победе

Навальный так сильно возмущается патриотическими календарями, посвященными 75-летнему юбилею Победы, в московских детских садах, отрабатывая задание, спущенное Западом российским «либералам».

Такое мнение в беседе с Федеральным бизнес-агентством «Экономика сегодня» высказал политолог Армен Гаспарян.

Ранее блогер Алексей Навальный заявил выразил возмущение по поводу того, что столичных детских садах расклеены календари, на которых изображены дети в красноармейской форме. По мнению Навального и его сторонников, малышам в возрасте 3-6 лет такое видеть вовсе ни к чему, а о Великой Отечественной войне нужно начинать разговаривать не раньше, чем детям исполнится 10-14 лет.

Гаспарян отметил странность такого подхода со стороны человека, который собирает денежные переводы с детей младше 14 лет.

«Из уст человека, который у детей младше 14 лет собирает называемые пожертвованиями донаты на свою деятельность, слышать подобное, по меньшей мере, странно. Причем это деятельность политическая, так что вопрос военно-патриотического воспитания от Навального в этом контексте звучит особенно пикантно», — отметил политолог.

Также он добавил, что Навальный часто ездит в США и там мог видеть, что американские дети ходят на государственные праздники в военной форме. То есть он мог бы сообщить президенту США Дональду Трампу, главе Госдепартамента Майку Помпео и демократу Джозефу Байдену, что в Америке все делается неправильно. Также он мог бы посетить Великобританию или Францию в период памятных мероприятий, посвященных Первой Мировой войне, и выступить там с протестом против присутствия детей, одетых в национальную военную форму. Ведь отстаивать свои принципы либералу должно быть важнее, чем даже вполне серьезный риск, получить за это по лицу, добавил Гаспарян.

Единственная страна, которой Навальный запрещает гордится своей историей и прививать память о Победе в Великой Отечественной войне новым поколениям, это Россия.

«В России, видимо, нельзя гордиться Победой в Великой Отечественной войне и передавать память о ней новым поколениям. В нашей стране, по мнению Навального, это совсем не важно», — подчеркнул политолог.

Ранее интернет-пользователи отреагировали на выступление Навального, в котором тот раскритиковал патриотические календари и мероприятия, посвященные празднованию юбилея Победы.

«В «прекрасной России будущего» детям будут рассказывать исключительно о войне с «кровавым режЫмом» в «Твиттере» и борьбе за донаты в «Фейсбуке. Ведь тем, кому уготована судьба платить и каяться, ни о чем другом знать и не нужно», — написал один из пользователей.

Навальный не в первый раз пытается дискредитировать в России память о Победе в Великой Отечественной войне. 27 января, когда отмечалось полное снятие с Ленинграда фашистской блокады, блогер написал в своем Twitter:

«Мы не знаем правду о Великой Отечественной войне, потому что Путин лично засекретил архивы НКВД. Сейчас будет вытащена часть документов, настоящие или поддельные. Будет снова бесконечная пропаганда и вранье».

Подписчиков возмутила эта запись и в комментариях под ней оставили преобладает ненормативная лексика.

По словам Армена Гапсаряна, тема победы России в Великой Отечественной войне не случайно подвергается такому количеству нападок.

«Российских псевдолибералов не зря «корежит» от темы Победы России в Великой Отечественной войне. Бить надо исключительно по 9 мая – это один из объединяющих стержней российской государственности, это реперная точна нашего народа. Человек, который придумывал эти стратегии и вносил их в методички для исполнителей, был не глупым и прекрасно понимал, куда нужно наносить удары», — отметил политолог.

При этом он добавил, что в ближайшие три месяца нам придется еще не раз наблюдать попытки разного рода «оппозиции» плюнуть в День Победы – это будет и Навальный, и другие псевдолибералы. У Леонида Гохмана, напомнил Гаспарян, рот и вовсе не закрывается на эту тему – то есть во всю отрабатывается повестка, которая выгодна западным заказчикам.