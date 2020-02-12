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13:59   12 Февраля 2020
Россия

Навальный не гнушается брать с детей донаты, но не хочет, чтоб им рассказывали о Победе

Навальный не гнушается брать с детей донаты, но не хочет, чтоб им рассказывали о Победе

Навальный так сильно возмущается патриотическими календарями, посвященными 75-летнему юбилею Победы, в московских детских садах, отрабатывая задание, спущенное Западом российским «либералам».

Такое мнение в беседе с Федеральным бизнес-агентством «Экономика сегодня» высказал политолог Армен Гаспарян.

Ранее блогер Алексей Навальный заявил выразил возмущение по поводу того, что столичных детских садах расклеены календари, на которых изображены дети в красноармейской форме. По мнению Навального и его сторонников, малышам в возрасте 3-6 лет такое видеть вовсе ни к чему, а о Великой Отечественной войне нужно начинать разговаривать не раньше, чем детям исполнится 10-14 лет.

Навальный не гнушается брать с детей донаты, но не хочет, чтоб им рассказывали о Победе

Гаспарян отметил странность такого подхода со стороны человека, который собирает денежные переводы с детей младше 14 лет.

«Из уст человека, который у детей младше 14 лет собирает называемые пожертвованиями донаты на свою деятельность, слышать подобное, по меньшей мере, странно. Причем это деятельность политическая, так что вопрос военно-патриотического воспитания от Навального в этом контексте звучит особенно пикантно», — отметил политолог.

Также он добавил, что Навальный часто ездит в США и там мог видеть, что американские дети ходят на государственные праздники в военной форме. То есть он мог бы сообщить президенту США Дональду Трампу, главе Госдепартамента Майку Помпео и демократу Джозефу Байдену, что в Америке все делается неправильно. Также он мог бы посетить Великобританию или Францию в период памятных мероприятий, посвященных Первой Мировой войне, и выступить там с протестом против присутствия детей, одетых в национальную военную форму. Ведь отстаивать свои принципы либералу должно быть важнее, чем даже вполне серьезный риск, получить за это по лицу, добавил Гаспарян.

Навальный не гнушается брать с детей донаты, но не хочет, чтоб им рассказывали о Победе

Единственная страна, которой Навальный запрещает гордится своей историей и прививать память о Победе в Великой Отечественной войне новым поколениям, это Россия.

«В России, видимо, нельзя гордиться Победой в Великой Отечественной войне и передавать память о ней новым поколениям. В нашей стране, по мнению Навального, это совсем не важно», — подчеркнул политолог.

Ранее интернет-пользователи отреагировали на выступление Навального, в котором тот раскритиковал патриотические календари и мероприятия, посвященные празднованию юбилея Победы.

«В «прекрасной России будущего» детям будут рассказывать исключительно о войне с «кровавым режЫмом» в «Твиттере» и борьбе за донаты в «Фейсбуке. Ведь тем, кому уготована судьба платить и каяться, ни о чем другом знать и не нужно», — написал один из пользователей.

Навальный не в первый раз пытается дискредитировать в России память о Победе в Великой Отечественной войне. 27 января, когда отмечалось полное снятие с Ленинграда фашистской блокады, блогер написал в своем Twitter:

«Мы не знаем правду о Великой Отечественной войне, потому что Путин лично засекретил архивы НКВД. Сейчас будет вытащена часть документов, настоящие или поддельные. Будет снова бесконечная пропаганда и вранье».

Подписчиков возмутила эта запись и в комментариях под ней оставили преобладает ненормативная лексика.

Навальный не гнушается брать с детей донаты, но не хочет, чтоб им рассказывали о Победе

По словам Армена Гапсаряна, тема победы России в Великой Отечественной войне не случайно подвергается такому количеству нападок.

«Российских псевдолибералов не зря «корежит» от темы Победы России в Великой Отечественной войне. Бить надо исключительно по 9 мая – это один из объединяющих стержней российской государственности, это реперная точна нашего народа. Человек, который придумывал эти стратегии и вносил их в методички для исполнителей, был не глупым и прекрасно понимал, куда нужно наносить удары», — отметил политолог.

При этом он добавил, что в ближайшие три месяца нам придется еще не раз наблюдать попытки разного рода «оппозиции» плюнуть в День Победы – это будет и Навальный, и другие псевдолибералы. У Леонида Гохмана, напомнил Гаспарян, рот и вовсе не закрывается на эту тему – то есть во всю отрабатывается повестка, которая выгодна западным заказчикам.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #оппозиция #политика #навальный #вторая мировая война #общество #либералы #западная пропаганда #великая отечественная война

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