Матвиенко сделала замечание коллегам из-за использования телефона на заседании
Телефонный звонок мешал выступлению в Совете Федерации главе РЖД Олегу Белозерову. Спикер СФ Валентина Матвиенко сделала замечание сенаторам из-за использования телефона в ходе пленарного заседания палаты в среду, 12 февраля.
«Встаньте, пожалуйста, у кого телефон, вы же не в школе», — обратилась Матвиенко к сенаторам.
Однако никто не поднялся. Тогда Спикер СФ недоуменно ответила, что смелости пронести телефон в зал заседаний хватило, а встать — нет. Согласно действующим правилам, сенаторы должны перед пленарным заседанием либо отключить телефон, либо выключить звук.
#ПРЯМАЯТРАНСЛЯЦИЯ 474 заседание Совета Федерации@rzd_official @sberbankhttps://t.co/U5jUnHmHUE— Совет Федерации (@SovFedInfo) February 12, 2020