Матвиенко сделала замечание коллегам из-за использования телефона на заседании

Телефонный звонок мешал выступлению в Совете Федерации главе РЖД Олегу Белозерову​​​. Спикер СФ Валентина Матвиенко сделала замечание сенаторам из-за использования телефона в ходе пленарного заседания палаты в среду, 12 февраля.

«Встаньте, пожалуйста, у кого телефон, вы же не в школе», — обратилась Матвиенко к сенаторам.

Однако никто не поднялся. Тогда Спикер СФ недоуменно ответила, что смелости пронести телефон в зал заседаний хватило, а встать — нет. Согласно действующим правилам, сенаторы должны перед пленарным заседанием либо отключить телефон, либо выключить звук.