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12:35   12 Февраля 2020
Россия

Матвиенко сделала замечание коллегам из-за использования телефона на заседании

Матвиенко сделала замечание коллегам из-за использования телефона на заседании

Телефонный звонок мешал выступлению в Совете Федерации главе РЖД Олегу Белозерову​​​. Спикер СФ Валентина Матвиенко сделала замечание сенаторам из-за использования телефона в ходе пленарного заседания палаты в среду, 12 февраля. 

«Встаньте, пожалуйста, у кого телефон, вы же не в школе», — обратилась Матвиенко к сенаторам. 

Однако никто не поднялся. Тогда Спикер СФ недоуменно ответила, что смелости пронести телефон в зал заседаний хватило, а встать  — нет. Согласно действующим правилам, сенаторы должны перед пленарным заседанием либо отключить телефон, либо выключить звук. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#матвиенко #совфед #телефон #общество

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