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12:33   12 Февраля 2020
Весь мир

Ермак заявил, что приоритетом Зеленского является мир в Донбассе

Ермак заявил, что приоритетом Зеленского является мир в Донбассе

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что для украинского лидера Владимира Зеленского является приоритетом прекращение войны в Донбассе. Такое высказывание он сделал в среду, 12 февраля. 

«Безусловно, для президента Украины и офиса президента есть и всегда будет приоритетом прекращение войны в Донбассе в интересах Украины. Это направление остается приоритетным», — сообщил он, выступая на брифинге.

Ранее сообщалось, что Андрей Ермак заменил на посту главы офиса Зеленского Андрея Богдана. Как сообщила пресс-служба украинского ведомства, уход Богдана никак не повлияет на политический курс страны. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#донбасс #украина #политика #общество #весь мир #зеленский

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