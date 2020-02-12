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12:21   12 Февраля 2020
Россия

Минтруд назвал бедность и снижение рождаемости самыми острыми проблемами РФ

Минтруд назвал бедность и снижение рождаемости самыми острыми проблемами РФ

Бедность и снижение рождаемости являются самыми острыми проблемами России, об этом заявил министр труда Антон Котяков в ходе общения с журналистами.

По словам Котякова, в России «достаточно высокий» уровень бедности, именно эту тему нужно ставить в качестве главной в ходе определения основных направлений деятельности министерства труда. По словам чиновника, бедность в России носит комплексный характер, поэтому властям необходимо работать над тем, чтобы уровень дохода конкретных граждан увеличивался, а не снижался. 

Кроме того, Котяков уверен в важности темы уменьшения рождаемости в стране. 

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин заявил, что текущих мер по поддержанию рождаемости в стране недостаточно, подчеркнув, что российскому правительству предстоит работать над совершенствованием системы. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #общество #бедность #минтруд #рождаемость

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