Минтруд назвал бедность и снижение рождаемости самыми острыми проблемами РФ

Бедность и снижение рождаемости являются самыми острыми проблемами России, об этом заявил министр труда Антон Котяков в ходе общения с журналистами.

По словам Котякова, в России «достаточно высокий» уровень бедности, именно эту тему нужно ставить в качестве главной в ходе определения основных направлений деятельности министерства труда. По словам чиновника, бедность в России носит комплексный характер, поэтому властям необходимо работать над тем, чтобы уровень дохода конкретных граждан увеличивался, а не снижался.

Кроме того, Котяков уверен в важности темы уменьшения рождаемости в стране.

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин заявил, что текущих мер по поддержанию рождаемости в стране недостаточно, подчеркнув, что российскому правительству предстоит работать над совершенствованием системы.