Московская полиция ищет женщину, оставившую младенца в переходе

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что двухмесячный ребенок, которого утром в среду обнаружили сотрудники московского метрополитена в снегу рядом с подземным переходом у станции «Парк Победы», был оставлен там женщиной, которую сейчас разыскивает полиция.

Об этом журналистам рассказала детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская.

«Камеры зафиксировали женщину, ведется розыск», — приводит слова уполномоченного по правам ребенка РИА Новости.

Ранее в среду СМИ сообщили, что в подземном переходе у входа на станцию метро в Москве обнаружен младенец, которого доставили в больницу. В настоящее время, как отмечается, жизни и здоровью мальчика ничто не угрожает.