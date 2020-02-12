Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Московская полиция ищет женщину, оставившую младенца в переходе

Московская полиция ищет женщину, оставившую младенца в переходе

 Минтруд назвал бедность и снижение рождаемости самыми острыми проблемами РФ

Минтруд назвал бедность и снижение рождаемости самыми острыми проблемами РФ
Минобороны Украины раскрыло данные о потерях бронетехники в Донбассе

Минобороны Украины раскрыло данные о потерях бронетехники в Донбассе

 Украинский «Приватбанк» выставил нефтебазы на продажу со скидками до 90 процентов

Украинский «Приватбанк» выставил нефтебазы на продажу со скидками до 90 процентов
Захарова заявила, что Варшава под видом исторических фактов представляет откровенную ложь

Захарова заявила, что Варшава под видом исторических фактов представляет откровенную ложь

 Два взрыва прогремели в почтовом офисе в Амстердаме

Два взрыва прогремели в почтовом офисе в Амстердаме
Московская полиция ищет женщину, оставившую младенца в переходе

Московская полиция ищет женщину, оставившую младенца в переходе

 Минтруд назвал бедность и снижение рождаемости самыми острыми проблемами РФ

Минтруд назвал бедность и снижение рождаемости самыми острыми проблемами РФ
Минобороны Украины раскрыло данные о потерях бронетехники в Донбассе

Минобороны Украины раскрыло данные о потерях бронетехники в Донбассе

 Украинский «Приватбанк» выставил нефтебазы на продажу со скидками до 90 процентов

Украинский «Приватбанк» выставил нефтебазы на продажу со скидками до 90 процентов
Захарова заявила, что Варшава под видом исторических фактов представляет откровенную ложь

Захарова заявила, что Варшава под видом исторических фактов представляет откровенную ложь

 Два взрыва прогремели в почтовом офисе в Амстердаме

Два взрыва прогремели в почтовом офисе в Амстердаме
12:18   12 Февраля 2020
Россия

Совбез РФ подтвердил открытие нового аэровокзала в Петрозаводске

Совбез РФ подтвердил открытие нового аэровокзала в Петрозаводске

Новый аэровокзал в «воздушной гавани» Петрозаводска откроют к осени 2020 года. Об этом сообщил представитель пресс-службы аппарата Совета безопасности РФ. По его словам, аэровокзал запустят перед торжествами по случаю 100-летия Карелии.

«До 1 сентября планируется завершение строительства и ввод в эксплуатацию аэровокзала в аэропорту Петрозаводска», — добавили в Совбезе РФ.

Также организую воздушное сообщение по маршруту город Сортавала — остров Валаам. Построить аэровокзал и развить авиасообщение в Карелии решили под эгидой государственной комиссии по подготовке к празднованию в 2020 году 100-летия республики. Секретарь СБ РФ Николай Патрушев возглавил госкомиссию.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#петрозаводск #общество #совбез рф #аэровокзал

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...