Совбез РФ подтвердил открытие нового аэровокзала в Петрозаводске

Новый аэровокзал в «воздушной гавани» Петрозаводска откроют к осени 2020 года. Об этом сообщил представитель пресс-службы аппарата Совета безопасности РФ. По его словам, аэровокзал запустят перед торжествами по случаю 100-летия Карелии.

«До 1 сентября планируется завершение строительства и ввод в эксплуатацию аэровокзала в аэропорту Петрозаводска», — добавили в Совбезе РФ.

Также организую воздушное сообщение по маршруту город Сортавала — остров Валаам. Построить аэровокзал и развить авиасообщение в Карелии решили под эгидой государственной комиссии по подготовке к празднованию в 2020 году 100-летия республики. Секретарь СБ РФ Николай Патрушев возглавил госкомиссию.