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12:04   12 Февраля 2020
Россия

Погода в Москве на выходных будет лучше, чем сейчас

Погода в Москве на выходных будет лучше, чем сейчас

Москвичей на предстоящих выходных ждет комфортная погода с температурой воздуха около нуля градусов, без осадков и со слабым ветром.

Такой прогноз главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой в среду приводит РИА Новости.

«В выходные погода будет получше, чем то, что мы наблюдаем сейчас. Атмосферное давление у нас подрастет, в облаках будут появляться просветы, небольшой снежок в ночные часы возможен и в ночь на субботу, и в ночь на воскресенье, а в дневные часы это, если и будут небольшие осадки, то только местами, можно сказать, что будет без существенных осадков», — пообещала метеоролог.

Погода в Москве на выходных будет лучше, чем сейчас

По ее словам, в ночное время за счет прояснений в облаках будет подмораживать, и температура воздуха в столице будет держаться на минимальных отрицательных значениях – минус 1 – минус 3 градуса. Днем же в субботу и в воскресенье в столице будет держаться нулевая температура, в центре Москвы – слабоположительная.

«Ветер юго-западный, он не будет сильным. И в целом такую погоду можно назвать довольно комфортной. Единственное, она не соответствует середине февраля, а больше будет подходить для конца марта», — добавила Позднякова.

При этом специалист метеоцентра напомнила, что 15 февраля является приметным днем – по нему обычно предсказывают, какой будет погода предстоящей весной, и судя по прогнозу, можно ожидать, что комфортная погода будет держаться на протяжении всего весеннего сезона.

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Автор: Александр Люблинский
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