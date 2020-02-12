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12:12   12 Февраля 2020
Россия

Кузнецова взяла на контроль ситуацию с найденным у метро младенцем в Москве

Кузнецова взяла на контроль ситуацию с найденным у метро младенцем в Москве

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова взяла на контроль ситуацию с младенцем, которого нашел полицейский на снегу рядом со станцией метро «Парк Победы» в Москве. Об этом в среду, 12 февраля, сообщает РИА Новости. 

По данным пресс-службы детского омбудсмена, Кузнецова находится на связи с больницей, региональным детским омбудсменом, а также с представителями профильных ведомств. 

«Несмотря на то, что малыш чувствует себя хорошо и его здоровью ничего не угрожает, ему проведут комплексное обследование», — заявил собеседник агентства. 

Как сообщает агентство, ближайшие несколько дней найденный мальчик проведет в больнице. 

Ранее сообщалось, что сотрудник московского метрополитена нашел двухмесячного младенца в подземном переходе у входа на станцию «Парк Победы». Он сразу же вызвал на место полицию и скорую помощь.

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Автор: Софья Белоцерковская
#москва #россия #ребенок #политика #общество #младенец

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