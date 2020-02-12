Кузнецова взяла на контроль ситуацию с найденным у метро младенцем в Москве

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова взяла на контроль ситуацию с младенцем, которого нашел полицейский на снегу рядом со станцией метро «Парк Победы» в Москве. Об этом в среду, 12 февраля, сообщает РИА Новости.

По данным пресс-службы детского омбудсмена, Кузнецова находится на связи с больницей, региональным детским омбудсменом, а также с представителями профильных ведомств.

«Несмотря на то, что малыш чувствует себя хорошо и его здоровью ничего не угрожает, ему проведут комплексное обследование», — заявил собеседник агентства.

Как сообщает агентство, ближайшие несколько дней найденный мальчик проведет в больнице.

Ранее сообщалось, что сотрудник московского метрополитена нашел двухмесячного младенца в подземном переходе у входа на станцию «Парк Победы». Он сразу же вызвал на место полицию и скорую помощь.