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12:01   12 Февраля 2020
Россия

Новая гостиница появится на Ленинском проспекте Москвы

Новая гостиница появится на Ленинском проспекте Москвы

Новая гостиница появится на Ленинском проспекте Москвы, об этом сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов. 

Строительство согласовали в Москомархитектуре. Гостиничный комплекс на площади 33 тысячах «квадратов» проектирует бюро Blank Architects по заказу ООО «Шервуд премьер». В здании появится фитнес-центр со спа-зоной, банкетные и конференц-залы, которые при желании смогут трансформироваться, а также лобби-бар и подземная парковка. На последнем этаже построят ресторан авторской кухни с панорамным видом на столицу.

По словам Кузнецова, у здания будет геометричный фасад с панорамными стеклами, который видно издалека. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #общество #гостиница

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