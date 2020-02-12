Новая гостиница появится на Ленинском проспекте Москвы, об этом сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Строительство согласовали в Москомархитектуре. Гостиничный комплекс на площади 33 тысячах «квадратов» проектирует бюро Blank Architects по заказу ООО «Шервуд премьер». В здании появится фитнес-центр со спа-зоной, банкетные и конференц-залы, которые при желании смогут трансформироваться, а также лобби-бар и подземная парковка. На последнем этаже построят ресторан авторской кухни с панорамным видом на столицу.

По словам Кузнецова, у здания будет геометричный фасад с панорамными стеклами, который видно издалека.