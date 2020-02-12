Калининградские власти оценят объем выполненных работ на стройке онкоцентра

Калининградские власти заказали оценку объема выполненных работ при строительстве онкологического центра после расторжения контракта с генеральным подрядчиком. Об этом в комментарии РИА Новости сообщил губернатор региона Антон Алиханов.

По его словам, генподрядчик отставал от графика, поэтому контракт расторгли в конце декабря 2019 года, но долги остались. Работы на объекте приостановили, а власти подписали договор с независимым оценщиком, который оценит объем выполненных строительных работ.

Финальный отчет калининградские власти передадут компании «Пэтруско» для изучения и подписания. С руководством компании проговорили и решили, что «Пэтруско» на собственные деньги достроит онкоцентр, а потом уже получит оплату.