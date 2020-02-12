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11:53   12 Февраля 2020
Россия

Калининградские власти оценят объем выполненных работ на стройке онкоцентра

Калининградские власти оценят объем выполненных работ на стройке онкоцентра

Калининградские власти заказали оценку объема выполненных работ при строительстве онкологического центра после расторжения контракта с генеральным подрядчиком. Об этом в комментарии РИА Новости сообщил губернатор региона Антон Алиханов.

По его словам, генподрядчик отставал от графика, поэтому контракт расторгли в конце декабря 2019 года, но долги остались. Работы на объекте приостановили, а власти подписали договор с независимым оценщиком, который оценит объем выполненных строительных работ.

Финальный отчет калининградские власти передадут компании «Пэтруско» для изучения и подписания. С руководством компании проговорили и решили, что «Пэтруско» на собственные деньги достроит онкоцентр, а потом уже получит оплату.

«Благодарен правоохранительным органам, которые нам сейчас помогают догнать и наказать людей, которые пытаются нарушить закон», — резюмировал губернатор.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #калининград #общество #онкоцентр

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